لـ ” الأمهات ” .. نصائح تساعدك في التغلب على الضغوط اليومية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعاني الأمهات من الضغوط الواقعة عليها ما بين متطلبات الحياة اليومية والعناية بأطفالها، وتُصاب بالشعور والقلق، وسنستعرض بهذا التقرير أبرز النصائح التي يمكن أم تساعد الأم على التخلص من هذا الضغط.

– رتبي الأعمال التى تودين تنفيذها ضمن جدول سهل التنفيذ.

– نظمي وقتك بشكل صحيح، و بادرى بتنفيذ المهمات الضرورية أوَّلا.

– اعدي خطط وجبات الطعام وجهزي وجبة الغذاء بشكل مسبق.

– اكثري من حركتك من خلال أداء بعض التمارين الرياضية، فهى تخفف من الضغط وتساعد في تحسين الصحة و إزالة الشعور بالتوتر.

– خصصي وقتًا من أجل الاستمتاع بـ ” الفن والموسيقى ” .