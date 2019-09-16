ماركو رويس عن مواجهة برشلونة: نتوقع لعبة صعبة وسنتحلى بالشجاعة
تحدث ماركو رويس، المهاجم الألماني وقائد فريق بروسيا دورتموند، عن المباراة المنتظرة بين فريقه وبين برشلونة.
وعن ذلك، قال ” رويس ” : ” نتوقع لعبة صعبة غدًا، يجب أن نتحلى بالشجاعة ونراهن على لعبتنا ” .
وأضاف: ” باكو الكاسيرا يتطلع إلة مواجهة برشلونة لأنه قضى سنوات هناك، وأعتقد أنها ستكون تجربة رائعة بالنسبة له ” .
ويحل فريق برشلونة ضيفًا على بروسيا دورتموند مساء غد الثلاثاء على ” سيغنال إيدونا ” ، ضمن المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.
وكان فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني قد حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه بايرليفركوزن، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت.
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