ماركو رويس عن مواجهة برشلونة: نتوقع لعبة صعبة وسنتحلى بالشجاعة

ماجد الأشرم(صدى):

تحدث ماركو رويس، المهاجم الألماني وقائد فريق بروسيا دورتموند، عن المباراة المنتظرة بين فريقه وبين برشلونة.

وعن ذلك، قال ” رويس ” : ” نتوقع لعبة صعبة غدًا، يجب أن نتحلى بالشجاعة ونراهن على لعبتنا ” .

وأضاف: ” باكو الكاسيرا يتطلع إلة مواجهة برشلونة لأنه قضى سنوات هناك، وأعتقد أنها ستكون تجربة رائعة بالنسبة له ” .

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على بروسيا دورتموند مساء غد الثلاثاء على ” سيغنال إيدونا ” ، ضمن المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وكان فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني قد حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه بايرليفركوزن، بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت.