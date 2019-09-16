وظيفة إدارية شاغرة في هيئة المدن الصناعية بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توافر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بالرياض، بمسمى (مُشرف التدقيق الداخلي).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدقيق الداخلي كمدقق أول، إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح أن التقديم بدأ اليوم الإثنين 2019/09/16م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا