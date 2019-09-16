بالفيديو.. مشاهد صادمة لروان بن حسين ترقص بروب الاستحمام

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، مقطع فيديو وهي ترقص في غرفة نوم مرتدية ” روب ” الاستحمام؛ لتنال انتقادات واسعة؛ بسبب ملابسها وشعرها الذي بدا أكثر طولاً مما يعرفه الجميع.

وكانت روان قد وجهت مؤخراً رسالة شديدة اللهجة إلى المتابعين الذين يطلقون التعليقات السلبية والانتقادات بشأن مظهرها ولباسها.

وقالت حينها: ” شنو اللي جابكم إنستغرام؟ متبرجة وهتدخل جهنم!في تناقض في الموضوع بجد. وأنا مو راح اطلعكم بنقاب وعباية عشان أرضيكم، أنا عايشة بطبيعتي. مو عاجبكم الغوا متابعتي من عندكم ” .