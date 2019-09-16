البنك السعودي الفرنسي يوفر وظيفة إدارية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك السعودي الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) ، عن توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالبنك في مدينة الرياض، بمسمى (مُحلل مخاطر ائتمان مبيعات التجزئة) (Retail Credit Risk Analyst).

واشترط البنك أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والمالية ، إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة (تحدثاً وكتابةً) ، توفر المهارات التحليلية والرقمية ، ومعرفة منتجات البيع بالتجزئة وفهم قواعد وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) والامتثال بها لتوسيع مرافق البيع بالتجزئة للأفراد.

وقال البنك أن التقديم بدأ اليوم الإثنين 2019/09/16م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنـــــــــــــا .