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    سبتمبر

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بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

فتح بنك الإمارات دبي الوطني باب التقديم على وظائف شاغرة بالتعاون مع صندوق “هدف ” للرجال والنساء وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” ‘ وفقا للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي :
اخصائي التزام مالي – رجال ونساء – 6 وظائف .

الشروط:

1- ان يكون المتقدم او المتقدمة من السعوديين او السعوديات.

2- درجة البكالوريوس او ما يعادلها في ادارة الاعمال.

3- مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

4- ألا يكون على رأس العمل.

5- ان تؤكد سجلات التأمينات عدم تسجيله لمدة 6 أشهر سابقة.

6- عدم الإستفادة من تمهير قبل ذلك.

ويتدرب المتقدم على التحقيق بالحوادث والشكاوى والبلاغ عن حالات الاحتيال ومراقبة الآداء والعمليات ‘ وتنفيذ السياسات وفقا للوائح.

وحول موعد التقديم ‘ اوضح البنك انه متاح بالفعل من اليوم الإثنين الموافق 16- سبتمبر 2019 ‘ عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ‘عبر الرابط التالي : هنا


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