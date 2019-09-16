بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فتح بنك الإمارات دبي الوطني باب التقديم على وظائف شاغرة بالتعاون مع صندوق “هدف ” للرجال والنساء وذلك من خلال برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” ‘ وفقا للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي :
اخصائي التزام مالي – رجال ونساء – 6 وظائف .
الشروط:
1- ان يكون المتقدم او المتقدمة من السعوديين او السعوديات.
2- درجة البكالوريوس او ما يعادلها في ادارة الاعمال.
3- مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
4- ألا يكون على رأس العمل.
5- ان تؤكد سجلات التأمينات عدم تسجيله لمدة 6 أشهر سابقة.
6- عدم الإستفادة من تمهير قبل ذلك.
ويتدرب المتقدم على التحقيق بالحوادث والشكاوى والبلاغ عن حالات الاحتيال ومراقبة الآداء والعمليات ‘ وتنفيذ السياسات وفقا للوائح.
وحول موعد التقديم ‘ اوضح البنك انه متاح بالفعل من اليوم الإثنين الموافق 16- سبتمبر 2019 ‘ عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ‘عبر الرابط التالي : هنا
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