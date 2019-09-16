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توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى ” الملك فيصل التخصصي ” ومركز الأبحاث عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف

1- مُمرض أول (Staff Nurse I) (جدة):

– درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (التمريض).
– خبرة لا تقل عن سنتين لحملة البكالوريوس أو خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة الدبلوم.
– ترخيص وتسجيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– للمتقدمين السعوديين من حملة البكالوريوس (لا يٌشترط وجود خبرة سابقة).

2- مُشرف قسم الميزانية (Supervisor, Budgeting) (جدة):

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور إشرافي لحملة الماجستير، أو خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة مع خبرة لا تقل عن سنتين في دور إشرافي لحملة البكالوريوس.

3- مُقدم طعام (Waiter) (الرياض):

– درجة الدبلوم في مجال (إدارة الفنادق والمطاعم) أو ما يعادلها (لا يشترط وجود خبرة سابقة).
– أو شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

4- مُساعد مخازن (Warehouse Assistant) (الرياض):

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة) فما فوق.
– خبرة لا تقل عن سنتين.

* خطوات التقديم

1- بعد الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) قم باختيار (Last Year).
2- اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords).
3- اضغط زر البحث (Search).

ودعت المستشفى لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا

 


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