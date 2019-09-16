مسؤول أمريكي: إيران نفذت هجوم أرامكو بإطلاق 12 صاروخ و20 طائرة مسيرة

وكالات(صدى):

كشف مسؤول أمريكي كبير أن إيران نفذت الهجوم بإطلاق أكثر من 12 صاروخ كروز و 20 طائرة مسيرة من أراضيها، ضد منشآت أرامكو النفطية في المملكة.

وتفصيلآ، قال المسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرك وبصورة كاملة أن إيران وراء الهجوم وينتظر تحقيقات المملكة.

وفي ذات السياق، قال مسؤولون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية تبحث جديًا في رد عسكري على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بمحافظة ” بقيق ” وهجرة خريص في السعودية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن مساء الأحد، أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للتحرك والرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية.