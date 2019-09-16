معلومات صادمة عن المستشفى المتسبب في وفاة مواطنة بعملية تكميم بالطائف 

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تواجه المستشفى الخاص بالطائف الذي أجرى عملية التكميم لمواطنة توفيت بعدها، تهمة إجراء العديد من عمليات التكميم دون تصريح نظامي.

واعتاد المستشفى إجراء تلك العمليات بمبالغ مالية باهظة الثمن تصل إلى نحو 20 ألف ريال لكل عملية، كما أن المستشفى يحمل المريض جزء بسيط من مبلغ العملية، على أن يتحمل التأمين الصحي بقية المبلغ.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحیة بالطائف، فتحت تحقیقاً في وفاة مواطنة في الثلاثین من عمرھا، بعد إجراء عملیة تكمیم في أحد المستشفیات الخاصة، وتم منع الطاقم الطبي من السفر لحين انتهاء التحقيقات.