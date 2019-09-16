تغذية القرنية والحماية من السرطان .. أبرز فوائد فاكهة الـ ” باباظ “

أميرة خالد(صدى):

يعد مذاق فاكهة الباباي المعروفة في المملكة بأسم ” عمبرود ” أو ” باباظ ” ، فريدا من نوعه، إذ إنه يقع بين المانجو والشمام، وهي ذات مذاق حلو، تكون مليئة من الداخل ببذور ذات لون أسود.

وتمتاز هذه الفاكهة بالعديد من الفوائد ، حيث تشتهر بأنها غنية بفيتامين C، بالإضافة إلى عناصر مغذية أخرى كثيرة مثل النحاس والحديد والمنغنيز والماغنيسيوم ، كما أنها مصدر جيد للبوتاسيوم والعديد من الأحماض الأمينية وكميات كبيرة من الزنك والكالسيوم والريبوفلافين والفوسفور والنياسين.

وأكد الأطباء أن هذه الفاكهة تساعد على منع أو تأخير أضرار الخلايا غير المفيدة للجسم، حيث أنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة كما أنها تحسن عملية الهضم بسبب إنزيم الباباين الموجود في ثمار الباباي.

ويساعد فيتامين A الموجود في الباباي على تغذية القرنية، كما يساهم في صناعة بعض الأصباغ المهمة للإبصار، وفي ترطيب العين ، ويحتوي الباباي على مختلف المعادن والفيتامينات، ولذلك يمكن تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن لزيادة نمو الأظافر والشعر، كما يمكن استخدامها لصنع أقنعة الشعر التي تساعد على تغذيته.

ووجدت دراسات أن البيتا كاروتين الموجود في الباباي يقلل خطر الإصابة بالسرطان، وقد بينت دراسة نشرت في مجلة علم الأوبئة السرطانية والمؤشرات الحيوية والوقاية أن تناول الرجال لنظام غذائيٍ غنيٍ بالبيتا كاروتين قد يقلل خطر إصابتهم بسرطان البروستاتا.