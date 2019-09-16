هيئة المنافسة توضح آلية إلزام المنشآت بسداد الغرامات المالية

علي القحطاني(صدى):

كشف مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز العبيد، عن وجود آلية خاصة تلزم المنشآت التي صدرت في حقها غرامات مالية؛ بسداد قيمة الغرامة.

وأوضح ” العبيد ” أن هناك آلية تلزم المنشآت التي صدرت في حقها غرامات مالية بسبب مخالفتها لنظام المنافسة الجديد، بسداد قيمة الغرامة والتي من بينها إيقاف الخدمة.

وأضاف أن الهيئة تخاطب المنشأة المخالفة لسداد قيمة الغرامة المفروضة عليها خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعارها بالغرامة، لافتًا إلى أنه في حال عدم السداد خلال هذه الفترة يتم إنذارها بضرورة تسديد الغرامة خلال 15 يومًا.

كما أشار إلى أن الهيئة تخاطب إمارة المنطقة ثم تتواصل مع مؤسسة النقد والجهات الأخرى؛ لوضع آلية التنفيذ في حال عدم سداد المنشآت المخالفة بعد إنذارها.