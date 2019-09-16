فلكية جدة: ” العذراء ” تبعد الشمس عن ” الأسد “

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة عن بدء دخول شمس الإعتدال الخريفي لنجوم العذراء أو السنبلة بعدما غادرت نجوم الأسد.

وأكد ” أبو زاهرة ” ان الشمس ستدخل نجوم الميزان في اكتوبر المقبل ‘ مشيرا إلى بدء الإعتدال الخريفي في 23 سبتمبر الجاري بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

وكشف ابو زاهرة ان شمس الإعتدال الخريفي لن تكون في نجوم العذراء عام 2493 م ‘ وانما ستكون في نجوم الأسد.

واكد ابو زاهرة ان مسألة الدخول والعبور والمغادرة للشمس هي ظاهرية ‘ لان تدور حول الشمس وعندما تصبح على استقامة واحدة مع بداية احد البروج والشمس بينهما نقول بأنها دخلت أو غادرت.