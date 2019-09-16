كيا تيلورايد تكشف عن مميزات خيالية لسيارة الـSUV 

واشنطن(صدى):

صنعت شركة السيارات ” كيا ” أكبر مركبة دفع رباعي ضمن أسطولها وأعطتها اسم مدينة تيلورايد في ولاية كولورادو الأمريكية، والتي اشتهرت بمواردها الطبيعية الغنية بالمعادن.

ويتكون محرّك السيارة من 6 اسطوانات بسعة 3.8 ليتر، في حين أن المركبة مزودة بميّزات وتقنيات نجدها عادة في سيارات أخرى أكثر كلفة.

وبدأ سعر كيا تيلورايد LX 2020 الفئة القياسية من 31,690 دولار أمريكي أي ما يعادل 118,837 ريال سعودي .سعر كيا تيلورايد نسخة S يبدأ من 33,990 دولار أمريكي أي ما يعادل 127,462 ريال، سعر كيا تيلورايد 2020 نسخة EX يبدأ من 37,090 دولار أمريكي أي ما يعادل 139,087 ريال، سعر تيلورايد 2020 نسخة SV ، سيارة كيا تيلورايد فل كامل ، يبدأ من 41,490 دولار أمريكي أي ما يعادل 155,587 ريال.

وجاءت سيارة كيا تيلورايد LX القياسية مع إطارات قياس 18 إنش ، وأضواء LED ، كما أنها مزودة بنظام مساعد للركن ، ونظام التنبيه من النقطة العمياء، ومثبت سرعة متكييف ونظام المحافظة على السمار، ونظام تفادي الاصطدام الاوتوماتيكي بالمشاة ونظام التشغيل بدون مفتاح ونظام التنبيه من نسيان الأغراض في المقاعد الخلفية، وحصلت مقصورتها الداخلية على 8 مقاعد ومقود مكسو بالجلد و6 منافذ USB .