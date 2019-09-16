بالفيديو.. إنجي علي تحتضن معتصم النهار وتقبله أمام زوجته

القاهرة(صدى):

أظهرت المذيعة المصرية إنجي علي، رد فعل غريب ومفاجيء عند لقائها الفنان السوري معتصم النهار خلال مهرجان الفضائيات العربية في القاهرة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إنجي علي وهي تحتضن معتصم النهار وتقبله أمام زوجته، معبرة عن شعورها بالاشتياق إليه.

وبعدما انتهت إنجي من تقبيل معتصم النهار، اتجهت إلى زوجته، قائلة ” على فكرة انا بموت فيه ” ، ما خلق جوًا من الإحراج والارتباك.

كما أكدت أنها أن هذا الاستقبال جاء بسبب متابعتها لمسلسل ” خمسة ونص ” ، موضحة أنها عاشت شخصية جاد التي يؤديها النهار حتى اعتقدت أنها أصبحت تعرفه.