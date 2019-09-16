لمعتادي النوم في الطائرة والمواصلات.. احذروا الخطر القاتل

موسكو(صدى):

كشفت وكالة سبوتنك الروسية نقلا عن أطباء متخصصين عن تأثير وضعيات النوم على صحة الإنسان بشكل مباشر وأنها قد تسبب أمراض خطيرة.

وأكد الأطباء ان النوم أثناء الجلوس يسبب زيادة الضغط على المعدة والتورم وتخثر الأوردة مما يؤثر على القلب ‘ وهو ما يجب الحذر منه خاصة لمن يعتاد التوم على متن الطائرات أو أثناء ركوب وسائل النقل المختلفة.

واتفق الأطباء ان النوم علي الظهر هو الأفضل على الإطلاق كونه يحافظ على سلامة أعضاء الجسم ‘ اما النوم على البطن فهو خطر أيضا لانه يضغط على المعدة ‘ كما يتسبب النوم على احد الجانبين في مشاكل للعمود الفقري.