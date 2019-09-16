لمعتادي النوم في الطائرة والمواصلات.. احذروا الخطر القاتل
كشفت وكالة سبوتنك الروسية نقلا عن أطباء متخصصين عن تأثير وضعيات النوم على صحة الإنسان بشكل مباشر وأنها قد تسبب أمراض خطيرة.
وأكد الأطباء ان النوم أثناء الجلوس يسبب زيادة الضغط على المعدة والتورم وتخثر الأوردة مما يؤثر على القلب ‘ وهو ما يجب الحذر منه خاصة لمن يعتاد التوم على متن الطائرات أو أثناء ركوب وسائل النقل المختلفة.
واتفق الأطباء ان النوم علي الظهر هو الأفضل على الإطلاق كونه يحافظ على سلامة أعضاء الجسم ‘ اما النوم على البطن فهو خطر أيضا لانه يضغط على المعدة ‘ كما يتسبب النوم على احد الجانبين في مشاكل للعمود الفقري.
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9097 ] نشر منذ 10 دقائق
النوم على الجانب الايمن صحي وكما ورد في الحديث
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82449 ] نشر منذ 9 دقائق
من السنة بدء النوم على الجنب الأيمن ,,
.. فقد ورد في موقع اسلام وب ، عن الإعجاز العلمي في ( حديث النوم على الشق الأيمن ) ، جاء فيه :
(( فالنوم على الشق الأيمن من السنن الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن…» الحديث. ))
,, وهذا كلام فصل يكفي عن كل الكلام المذكزر اعلاه ..