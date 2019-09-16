سولشاير يكشف سر حصول لاعبيه على ضربات جزاء

طلال الغامدي(صدى):

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير ، في تصريحات إعلامية ، أن سرعة لاعبيه هي السبب في الحصول على 4 ضربات جزاء حتى الآن منذ بداية الموسم في البريميرليج ، وليست الأخطاء التحكيمية أو تحايل لاعبيه .

وكان حصل المهاجم ماركوس راشفورد على ضربة جزاء في مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي، وترجمها بنفسه، قبل أن يتناوب مع زميله الفرنسي بول بوجبا في إهدار ضربتين في مباراتين بعد ذلك أمام وولفرهامبتون وكريستال بالاس.

وعاد راشفورد بعد ذلك لزيارة الشباك مجدداً من نقطة الجزاء في مباراة هذا الأسبوع أمام ليستر سيتي، ليمنح فريقه الفوز على ملعب “أولد ترافورد”.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع في البريميرليج بعد مرور 5 جولات، برصيد 8 نقاط.