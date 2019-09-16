إسقاط الإقامة المميزة عن صاحبها في 5 حالات

علي القحطاني(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة عن حالات تسبب إسقاط الإقامة المميزة وإلغاء جميع مزاياها عن حاملها.

وعدد المركز تلك الحالات وفق احكام النظام ‘ على النحو التالي :

1- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

2- ثبوت إدانته في جريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة 60 يوم أو غرامة لا تقل عن 100 الف ريال .

3- مخالفة حامل الإقامة المميزة للنظام ولائحته.

4-تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

5- فقدان حامل الإقامة لأهلية التصرف او وفاته.

الجدير بالذكر ان اللجنة الإشرافية للمركز يحق لها إلغاء المميزة وإسقاطها عن صاحبها ‘ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.