إسقاط الإقامة المميزة عن صاحبها في 5 حالات
كشف مركز الإقامة المميزة عن حالات تسبب إسقاط الإقامة المميزة وإلغاء جميع مزاياها عن حاملها.
وعدد المركز تلك الحالات وفق احكام النظام ‘ على النحو التالي :
1- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
2- ثبوت إدانته في جريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة 60 يوم أو غرامة لا تقل عن 100 الف ريال .
3- مخالفة حامل الإقامة المميزة للنظام ولائحته.
4-تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
5- فقدان حامل الإقامة لأهلية التصرف او وفاته.
الجدير بالذكر ان اللجنة الإشرافية للمركز يحق لها إلغاء المميزة وإسقاطها عن صاحبها ‘ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
qlq[ عدد التعليقات: 5740 ] نشر منذ 24 دقيقة
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