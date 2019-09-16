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إسقاط الإقامة المميزة عن صاحبها في 5 حالات

إسقاط الإقامة المميزة عن صاحبها في 5 حالات
علي القحطاني(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة عن حالات تسبب إسقاط الإقامة المميزة وإلغاء جميع مزاياها عن حاملها.

وعدد المركز تلك الحالات وفق احكام النظام ‘ على النحو التالي :
1- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.

2- ثبوت إدانته في جريمة تستوجب العقاب بالسجن لمدة 60 يوم أو غرامة لا تقل عن 100 الف ريال .

3- مخالفة حامل الإقامة المميزة للنظام ولائحته.

4-تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.

5- فقدان حامل الإقامة لأهلية التصرف او وفاته.

الجدير بالذكر ان اللجنة الإشرافية للمركز يحق لها إلغاء المميزة وإسقاطها عن صاحبها ‘ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5740 ] نشر منذ 24 دقيقة

التغيب عن المملكة

3 سنوات

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