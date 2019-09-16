سامسونج جالاكسي فولد يغزو الأسواق بثورة تقنية هائلة

وكالات(صدى):

طرحت شركة سامسونج أخيرا هاتفها الجديد القابل للطي galaxy fold في كوريا على ان يتم توزيعه في دول أخرى لاحقا كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرهم باللونين الأسود والفضي.

ويقدم الهاتف الجديد تقنيات فائقة عند الطي تمكن المستخدم من الوصول للتطبيقات الأساسية مباشرة ‘ وامكانات تقنية جديدة ومتداخلة.

كما يقدم مهام متعددة في آن واحد كممارسة الألعاب ‘ ومشاهدة مقاطع فيديو وغيرها على الشاشة التي يبلغ مقاسها 7,3 بوصة.

ويؤكد مسؤولو شركة سامسونج ان الهاتف الجديد يكشف عن تصميم ثوري وتجربة استثنائية مع الحفاظ على مرونته كهاتف جوال.