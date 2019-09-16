الأمير مشعل بن ماجد يفتتح ملتقى لقاءات هدف 2019 بمحافظة جدة

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة اليوم الاثنين ملتقى لقاءات جدة 2019 بحضور معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات .

وعند الوصول تجوّل سموه بأركان المعرض المعدّ بهذه المناسبة واستمع لشرحٍ عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشـرة والموجهة لـكل فئة كما بارك سموه خلال الجولة توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية بما يخدم التوظيف وتنمية الكوادر البشرية وذلك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

عقب ذلك أخذ سموه مكانه في الحفل حيث تحدّث الدكتور السديري في كلمة أمام سموه والحضور عن أهداف الملتقى وما يقدمه من خدمات وفرص وظيفية للباحثين عن عمل وخلافهم والمسارات والشرائح المستفيدة في ظل رؤية المملكة 2030

ثم أعلن سمو الأمير مشعل بن ماجد افتتاح الملتقى نيابة عن الأمير خالد الفيصل متمنيا سموه أن يحقق الاهداف المنشودة.

هذا و كرّم سمو محافظ جدة الشركاء والرعاة للملتقى كما قُدّمت لسموه هدية تذكارية من صندوق تنمية الموارد البشرية بهذه المناسبة.

الجدير ذكره أن الملتقى والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يستهدف منشآت القطـاع الخـاص والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة كما يصاحبه معـرضا للتوظيف في المنشآت المشـاركة كما يتيح جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.