” البيئة ” تقدم خدماتها البيطرية لـ 13 ألف رأس من الإبل

محمد السعران(صدى):

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشاركتها في تقديم الخدمات البيطرية لـ 13000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، والذي اختتم فعالياته يوم الأحد 15 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة أنها قدمت خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، مشيرة إلى أنها أتمت الكشف على 350 مطية، وقامت بسحب 1230 عينة دم، وباشرت 15 إصابة مباشرة داخل الميدان، حيث رافقت الفرق البيطرية الهجن في الميدان بواقع 439 شوط.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.