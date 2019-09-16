تعليم الخرج يطلق حزمة من البرامج التدريبية لمنسوبي التربية الخاصة

بدر الحارثي(صدى):

أطلقت إدارة تعليم الخرج ممثلة بقسم التربية الخاصة ( بنين ) حزمةً من البرامج التدريبية في التربية الخاصة لرفع كفاءة المعلمين وتدريبهم في التعامل مع طلاب ذوي الإعاقة .

وجاء ذلك ضمن مبادرة ( تطوير التربية الخاصة ) التي اطلقتها وزارة التعليم .

وتشمل المبادرة التي تنفذ على مدى أسبوعين العديد من البرامج المهمة منها الكتابة بطريقة برايل ، والتدريب على العلاج بالتكامل الحسي ، والتدريب على التأهيل السمعي لزارعي القوقعة ، إضافة إلى معرفة الخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة ، وكذلك دعم وإرشاد أسر وأطفال ذوي الإعاقة، واستخدام التقنيات المساعدة في مجال تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة، وتطبيقات الأجهزة الذكية واستخداماتها في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة، وإرشاد الأسر والهيئات الحكومية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جهة أخرى أوضح رئيس التربية الخاصة بتعليم الخرج الأستاذ عبد العزيز اليحيى أن هذه الدورات التدريبية جاءت بتوجيه من نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي وبمتابعة وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة تهاني البيز وسعادة مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي ومساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ عبد الله الزايدي لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولدعم ميدان التربية الخاصة في جميع مجالاته .