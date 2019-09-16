نقابة عمال صناعة السيارات الأمريكية يدعون لـ إضراب ضد ” جنرال موتورز “

واشنطن(صدى):

قامت النقابة المتحدة لعمال صناعة السيارات الأمريكية بالدعوة لتنظيم ” إضراب ” على مستوى البلاد، ضد شركة ” جنرال موتورز ” .

ويأتي ذلك على خلفية انهيار المفاوضات معها، بشأن تحسين الأجور والرعاية الصحية والتأمين الوظيفي.

وتفصيلآ، التقى المئات من القيادات المحلية للنقابة صباح اليوم الأحد، في مقر ” جنرال موتورز ” في ديترويت لبحث موضوع تنظيم الإضراب.

وعن ذلك، قال ” جيرالد كريم ” ، مدير إقليمي بالنقابة أن الظروف بالنسبة لعمال الصيانة سيئة للغاية، ولا يزال يتعين عليهم الحصول على مساعدة حكومية.

وأضاف في بيان صحفي: ” اشتكى بعض العمال النقابيين من أن النقابة أبلغت أعضاءها بأن يتجاوزا عدد المضربين من عمال أراماك للصيانة ” .

ويأتي تظاهر العمال من أجل إنهاء العمل بنظام أجور فئتين، يقدم أجورًت أقل ومزايا أقل لعمال الصيانة، ويريدون من جنرال موتورز أن تجد وسيلة لتحويل العمالة المؤقتة إلى دائمة.