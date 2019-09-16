هل تنحرف عين طفلك؟.. نصائح هامة لإكتشاف الحول مبكرا والوقاية منه

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني بعض الأطفال من كسل إحدى العينين أو ما يعرف بالحول نتيجة لمشكلة بصرية في إحدى العينين تسبب إهمال الجهاز العصبي لها والتركيز على استخدام العين السليمة مما يسبب المشكلة.

ويؤكد الأطباء ان مشكلة الحول تظهر مبكراً لدى المصاب وينبغي ملاحظة بصر الأطفال منذ ولادتهم والتأكد من سلامة العينين وإتجاههما لتنشيط العين الكسولة بواسطة النظارة الطبية.

وقد تحتاج الأم إلى عمل تمارين لعين طفلها من خلال إخفاء العين السليمة بعازل ما‘ مما يجبر الطفل على التركيز بالعين المصابة وتنشيطها ‘ ولا تنسي استخدام النظارة الطبية اثناء وضع الغازل أيضا.

وأحياناً يتطور الأمر إلى إجراء عملية جراحية لعلاج الحول ‘ وهنا يخضع الأمر لرؤية الطبيب ‘ وفقا لعمر الطفل وحالته.

ويؤكد الأطباء أن أعصاب الإنسان مرنة ويمكن تغيير تركيزها بالتمرينات والعلاج في مرحلة المراهقة والشباب ‘ إلا انه من الأفضل دائماً إجراء فحص على عيون الأطفال للكشف المبكر عن اية مشاكل.