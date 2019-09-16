جارة قتيلة ضمد تروي تفاصيل وملابسات جديدة عن الحادثة

جازان(صدى):

أكدت إحدى جارات السيدة التي تعرّضت للقتل على يد شقيقها في محافظة ضمد بمنطقة جازان، صباح أمس ، أن الفقيدة كانت تتحدث معها قبل لحظات من تعدي شقيقها عليها بالقتل على يد شقيقها الذي كانت بينه وبينها خلاف .

وقالت الجارة في تصريحات إعلامية ، أن خلال حديثها مع الفقيدة بالهاتف ، أطرق شقيقها عليها الباب بقوة فقطعت معها الاتصال ، ثم عاودت الجارة طلب الرقم ذاته بعد لحظات طالبة الاستغاثة واللحاق بها؛ كونها تتعرّض للهجوم من شقيقها ثم انقطع الاتصال مجدّداً ، فاتصلت بعائلة الفقيدة لتنقذها من شقيقها ، وعندما وصلوا كانت غارقة في دمائها .

وأضافت الجارة ، أن الأم الفقيدة لديها طفلان؛ حالتهما النفسية سيئة رغم كل الجهود المبذولة لمساعدتهما على تخطي الصدمة، حيث نُفذت الجريمة في والدتهما بمنزلهم.

وكان أحد أشقاء المرأة التي قُتلت على يد شقيقها، قد كشف تفاصيل عن الجريمة المأساوية ، في تصريح لإحدى الصحف ، مؤكدا إنها دخلت في خلافٍ مع أحد أشقائها قبل أسبوع، وبعد تصاعده أطلق تهديداً بقتلها ، وبعد أسبوع تقريباً، نفَّذ جريمته فيها، مبيناً أن شقيقه “غير سوي نفسيّاً”، على حد وصفه.

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