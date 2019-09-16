بالفيديو.. أوفيني يزور معسكر النصر بقطر ويوجه رسالة للجماهير

طلال الغامدي(صدى):

زار اللاعب البرازيلي برونو أوفيني، لاعب نادي الوكرة القطري الحالي والنصر السابق، زملاءه السابقين والجهاز الفني والإداري في معسكر الفريق بالدوحة دعما لهم، وجاءت الزيارة قبيل اللقاء المرتقب مع فريق السد اليوم الإثنين، في لقاء الإياب لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وبدا في مقطع فيديو الحفاوة الكبيرة التي تم استقباله بها، حيث حيث ظهرت سعادة بالغة على لاعبي الفريق لرؤية برونو الذي ساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بالدوري العام الماضي.

وبعث برونو الذي ظهر في المقطع وهو يرفع قميص النصر، رسالة إلى الفريق بدعمه وتعهد بتشجيعه للفوز في المباراة والسير نحو اللقب.