عبدالله بن مساعد: أصبحت المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد

محمد السعران(صدى):

أصدرت المحكمة البريطانية العليا في لندن، اليوم الاثنين، حكمها النهائي لصالح الأمير عبدالله بن مساعد، ليصبح المالك الرسمي والوحيد لنادي شيفيلد يونايتد، بعد بطلان الدعاوى التي رفعها الخصم ضده.

وأوضح الأمير عبدالله بن مساعد: ” ندخل الآن مرحلة جديدة هدفها البناء على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، ونعد بأن ندير النادي على أعلى المستويات المهنية وأكبر قدر من المسؤولية؛ لنقدم ونحفظ لجمهور هذا النادي العظيم؛ نادٍ يفخرون به من كل النواحي “.

وأضاف: ” يبدأ اليوم العمل أيضًا على تدعيم أكاديمية النادي ذات التاريخ العريق لتكون واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم، كما سيشتري النادي الملعب التاريخي برامالين والأرض التي تقع عليها الأكاديمية ومباني الإدارة وضمها للنادي تدعيمًا لمستقبله “.