بالصور.. أحد برامج التواصل يجمع طلاب دفعة بعد 21 عام

عادل الحربي(صدى):

لم يدر في بال الطلاب المتخرجين منذ عام ١٩٩٨ أن يكون أحد برامج التواصل الاجتماعي سبباً في لم شملهم بعد هذه السنوات في العاصمة الرياض.

كانت هذه من أجمل اللحظات بحسب وصفهم، بأن لحظة اللقاء خاصة بعد فراق طويل وبعد أن فقدوا الأمل بالرجوع فترى هناك مشاعر الفرح ممزوجة بأجواء من الشوق والحنين وذكريات مقاعد الدراسة وزملاء الصف والمعهد وبعد أن باعدت بينهم ظروف الحياة منذ نحو ٢١ عامًا كانوا زملاء دراسة في المعهد الفني للإلكترونيات بالرياض، تجمعواً أخيراً بعدما توصلوا لبعهم عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتنسيق من مجموعة منهم سلطان الطيب و ماجد الاسمري و خالد الحربي و تركي الجبرين، تم اجتماع ولقاء الطلاب المتخرجين بعد طول فراق في فندق ماريوت المطار بالرياض.

وأوضح الطلاب المتخرجين بعد هذه السنوات ان لقائهم كان له أثر عظيم وسعادة عليهم، فمنهم من أصبح في القطاع العسكري وآخر مهندساً وآخرون أعضاء في هيئة التدريس بالجامعات ورجال أعمال والبعض منهم أصبح في الشركات الكبرى وغيرهم تنوعت اختصاصاتهم ومجالاتهم، واتفق الجميع على تكرار اللقاء سنويا.

الطلاب هم: ماجد الاسمري، سلطان الطيب، سلمان السلمان ، تركي الجبرين، خالد الحربي،عبدالمجيد الدولاب، رشيد الدوسري، خالد مويس، صالح الغنيم، تركي الحربي، تركي الزاحم، فيصل الشويقي، ابوبكر هوساوي، راشد السماري، خليفة الخليفة، عبدالعزيز العنزي، عبدالله الطوب، طارق اليحيى .