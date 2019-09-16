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اكتشاف 2200 جنين ميت في منزل طبيب نساء وتوليد

اكتشاف 2200 جنين ميت في منزل طبيب نساء وتوليد
وكالات(صدى):

في واقعة مثيرة للإستنكار ‘ كشف ذوو طبيب متخصص في امراض النساء والتوليد عن وجود 2200 جنين ميت في منزله ‘ وذلك بعد أيام من وفاته.

وتفصيلا ‘ فقد كان أفراد عائلته يبحثون في ممتلكاته بعدما توفي في الثالث من سبتمبر الجاري ‘ وفوجئوا بالكارثة.

وفتحت الشرطة تحقيق جنائي في الواقعة ‘ إذ تعتقد أن الطبيب الراحل كان يجري المئات من عمليات الإجهاض .

وكانت الشرطة قد وجهت بالفعل إتهام عام 2015م لذات الطبيب أولريش كلوفر ‘ لعدم الإبلاغ عن عملية إجهاض أجراها لفتاة عمرها 13 عام.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82445 ] نشر منذ 19 دقيقة

كان مجرم ، بس مات …

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