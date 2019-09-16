نظير نزاهته.. أمانة المدينة تكرم عامل نظافة لإعادته هاتف مواطنة بعدما فقدته  

نايف السالم(صدى):

قام مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة المدينة المنورة، المهندس ماهر الحازمي، اليوم الإثنين، بتكريم عامل نظافة، بسبب أمانته ونزاهته في أداء عمله.

ويأتي تكريم العامل، نظرا لقيامه بإعادة هاتف مواطنة بعدما فقدته في أحد الأماكن، حيث رد العامل على اتصالات المواطنة بعد أن عثر على هاتفها وحدد لها مكان تواجده وسلمها إياه.

وأبانت الأمانة في بيان لها: “مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي يكرم صديق البيئة محمد إبراهيم، وذلك نظير أمانته ونزاهته في أداء عمله”.