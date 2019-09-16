1000 طفل ورضيع في سجون أردوغان

أنقرة(صدى):

يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أفعاله غير الأخلاقية ضد شعبه؛ حيث أكد البرلماني الكردي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، ارتفاع عدد الأطفال بالسجون في تركيا إلى 1000 طفل.

وأوضح ” أوغلو ” أن حكومة حزب العدالة والتنمية، تعمد عدم الكشف عن أعداد المحتجزين والمعتقلين داخل السجون؛ فيما قال: ” آخر الأرقام المعلنة من شهر نوفمبر الماضي؛ ولكنني أتوقع أن العدد يصل إلى 280 ألف سجين. وسجلت أرقام وأعداد الأطفال والرضع داخل السجون أرقامًا قياسية ” .

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن أن عدد الأطفال في المرحلة العمرية بين 0- 6 سنوات داخل السجون يقترب من 1000 طفل، بجانب أمهاتهم المتهمات بالانتماء لحركة الخدمة أو دعم الانقلاب الفاشل في 2016.

وأضاف: ” إن وزارة العدل تُصر على عدم الرد على هذا السؤال، ولا تخرج بأي تصريح رسمي في هذا الشأن. أعتقد أن أعداد الأطفال والرضع داخل السجون سجلت أعلى معدل لها في تاريخ الجمهورية التركية. لا يتم الكشف عن أعداد الأطفال المصاحبين لأمهاتهم أو أعداد الأمهات الحوامل؛ بمعنى أصح الرأي العام في انتظار هذه الأرقام “.