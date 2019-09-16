بالفيديو.. ماعز تتسبب في إغلاق طريق سريع لمدة 90 دقيقة

لندن(صدى):

قامت السلطات البريطانية بإغلاق طريق ” M62 ” السريع في الاتجاهين، لمدة 90 دقيقة، لإنقاذ ماعز دخلت على الطريق، وتسببت في فوضى شديدة.

وتفصيلا، شاهد قائدو السيارات ماعزًا وهي تخترق حواجز طريق “M62” السريع، وتجري بين السيارات المسرعة؛ مما اضطرهم إلى التهدئة تارة والتوقف تارة أخرى، بعدما حدثت فوضى شديدة على الطريق.

وتمكنت إدارة المرور من إغلاق الطريق في الاتجاهين، حتى يتم إبعاد الماعز، حيث بدا في مقطع فيديو، ضباط شرطة غرب يوركشير وقائدو السيارات متجمعين على الطريق من أجل القبض على الماعز، وإخراجها من الطريق، بينما كانت الماعز تجري، حتى أرهقت الجميع، فلم يتمكنوا من القبض عليها إلا بعد ساعة ونصف، فتحت السلطات الطريق؛ لكن المرور كان بطيئًا بسبب الزحام الشديد.