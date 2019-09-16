أخيرا.. نار الخلاف بين إليسا ونوال الزغبي تصبح رماد والأخيرة تعلق

بيروت(صدى):

يبدو أن أزمة الفنانتين اللبنانيتين إليسا ونوال الزغبي قد تلاشت بالفعل ‘ بعدما أكدت الأخيرة في لقاء تليفزيوني أن ما حدث بينهما كان سوء تفاهم وأنها لا تنكر حبها لإليسا على المستويين الشخصي والفني.

كما أكدت ” الزغبي ” أنعا ستعاود متابعة مواطنتها ” إليسا ” على السوشيال ميديا بعدما تطور الخلاف بينهما سابقا إلى حد إلغاء المتابعة.

وظهرت النجمتان في عزاء المخرج سيمون أسمر ‘ ورغم ان كلا منهما تجنبت الأخري في البداية إلا أنهما عاودتا الحديث وكأن شيء لم يحدث.

وكان الخلاف قد اشتعل بين النجمتين بعد عودة إليسا لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات كما أشعل تجاهل “الزغبي” لإليسا الغضب بعدما اكدت ان “نجوى كرم “نجمة روتانا الأولى فيما زاد السجال وتبادل الإتهامات بالإهانة بينهما حينها.