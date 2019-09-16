تفاصيل إقامة مزاد عالمي للسيارات الكلاسيكية بالرياض

الرياض(صدى):

تطلق شركة المزادات Worldwide Auctioneers بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، مزادًا للسيارات النادرة ومعرضًا للسيارات المعدلة في الرياض من 21 إلى 26 نوفمبر؛ حيث سيتم شحن حوالي 300 سيارة نادرة ومعدلة من الولايات المتحدة إلى المملكة.

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة Worldwide Auctioneers: ” السعودية هي اهم سوق صاعد في العالم الآن للسيارات النادرة، وقد قام ولي العهد بخطوات واسعة لفتح السوق وتحريره ضمن خطته لعام 2030 لتقليل الاعتماد على النفط وخلق فرص وفعاليات ثقافية وترفيهية في مختلف المجالات ومنهم السيارات ” .

وتتطمح شركة Worldwide Auctioneers إلى أن يتحول المزاد والمعرض لحدث سنوي في الرياض وعامل جذب رئيسي لمحبي السيارات في المنطقة وحول العالم.