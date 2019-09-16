فتاة تبتلع خاتم خطوبتها بالخطأ خلال كابوس مرعب

واشنطن(صدى):

ابتلعب فتاة أمريكية شابة خاتم خطبتها بالخطأ، خلال كابوس مرعب داهمها أثناء نومها؛ حيث كانت تحلم بأنّ مجموعة من الأشرار يطاردونها في إحدى القطارات عالية السرعة.

وحاولت الفتاة في الحلم التأكد من سلامة خاتمها، تصوّرت أنّ الطريقة الوحيدة لحمايته هي أنْ تبتلعه، وبدا الحلم حقيقيًا بشكل كبير، لدرجة أنّها خلعت الخاتم بالفعل من أصبعها وابتلعته.

واعتقدت أنها فعلت ذلك في الحلم فقط لتستمر في نومها ولم تكترث بشيء، لكنّها صُدِمَت في الصبّاح نتيجة لعدم عثورها على الخاتم بأصبعها؛ لتجري مسحاً بالأشعة السينية على معدتها، لتُفاجَأ بوجود الخاتم في بطنها؛ فيما خدرها الأطباء كليًا، وأجروا لها عملية لاستخراج الخاتم باستخدام منظار علويّ.