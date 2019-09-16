بالفيديو.. قائد مدرسة يقدم الطابور الصباحي للطلاب بأسلوب تربوي ورياضي 

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو قائد مدرسة يقدم الطابور الصباحي للطلاب بأسلوب تربوي ورياضي، مما أثار إعجاب رواد مواقع السوشيال ميديا في المملكة.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا عبر موقع “تويتر”، وقال مغرد:” بارك الله في وكثر من أمثاله نحن نحتاج عينات كثيرة لهذا القائد”.

وأشار مغرد آخر:” وفق الله المعلمين والمعلمات المخلصين فى أداء أعمالهم الله يسعده ويقويه ويؤجره ذكرني لمن كنت في المدرسة معلمة من المعلمات كانت تقولنا نكتة في البداية وبعدها نعمل حركات تدفئة وتمارين تنشط كنا في عز البرد”.

ورأى مغرد ثالث أن المعلم هو الأب الروحي للطلاب، لافتا:” جميل غرس المبادئ والقيم عند الطلاب حتى لو كان بالنشيد الصباحي”.

واعتبر مغرد رابع أن المعلم يعطي الطلاب رسائل مهمة لحُب العلم، مبينا:” اسلوب تربوي جميل وتفاعل من أبناءنا الطلاب أجمل”.

وأوضح مغرد خامس أن الطالب يحتاج للتغيير من نمط الصف الصباحي المكرر، مشيرا إلى تجاوب وتفاعل من الطلاب في كل حركة تقدم وكلمات هادفة تعطي دافعية وانتظام في الصف الصباحي”.