يوم زفاف ابنته..أب يحول منزله إلى قنبلة مخيفة لينتحر

واشنطن(صدى):

قام رجل خمسيني بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالانتحار بطريقة مروعة وغريبة في يوم زفاف ابنته.

وتفصيلآ، أقدم ” الأب ” على إشعال النيران في منزله، بعد أن القى بالغاز في جميع أرجاء المنزل الى أن تحولت لقنبلة مخيفة.

ووجدت الشرطة جثة ” الأب ” المنتحر تحت الأنقاض التي أحدثها الإنفجار، وقد لقي حتفه يوم زفاف ابنته الكبرى.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا الأب واقفًا لساعات في الشارع أمام المنزل، ثم وقع الإنفجار فهز معظم المنازل المجاورة.

وعن سبب الواقعة، أشار بعض الجيران إلى أن الرجل كان يعانى أزمات نفسية.