” الشورى ” يوافق على مشروع نظام ” التبرع بالأعضاء البشرية “

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ على مشروع ناظم التبرع بالأعضاء البشرية.

ويهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية.

كما يهدف إلى ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.