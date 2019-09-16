بالفيديو.. رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده 

طلال الغامدي(صدى):

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في نوبة بكاء هيستيري بعد ظهور لقطات لوالده الراحل خوسيه دينيس أفييرو، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان.

وأوضح رونالدو:” لم أشاهد الفيديو من قبل، لم أر هذا الفيديو قطْ.. هذا لا يُصدَّق!”، مضيفا: ”اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة، لكنني لم أتوقع أن أبكي، إذ لم أر هذه الصور قطْ، يجب أن يكون لدي هذه الصور لأريها لعائلتي“.

ولفت رونالدو: ”لم أتحدث مع والدي، لم أتمكن من إجراء محادثة طبيعية معه، كان الأمر صعبًا”، متابعا: “لم أكن أعرف والدي بنسبة 100%، لقد كان شخصًا مدمنًا على الكحول”.