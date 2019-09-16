بالفيديو.. رونالدو يدخل في نوبة بكاء هيستيري بسبب والده
دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في نوبة بكاء هيستيري بعد ظهور لقطات لوالده الراحل خوسيه دينيس أفييرو، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان.
وأوضح رونالدو:” لم أشاهد الفيديو من قبل، لم أر هذا الفيديو قطْ.. هذا لا يُصدَّق!”، مضيفا: ”اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة، لكنني لم أتوقع أن أبكي، إذ لم أر هذه الصور قطْ، يجب أن يكون لدي هذه الصور لأريها لعائلتي“.
ولفت رونالدو: ”لم أتحدث مع والدي، لم أتمكن من إجراء محادثة طبيعية معه، كان الأمر صعبًا”، متابعا: “لم أكن أعرف والدي بنسبة 100%، لقد كان شخصًا مدمنًا على الكحول”.
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