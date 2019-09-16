السبب الحقيقي وراء تأخر قرار إقالة برانكو
كشفت مصادر عن سبب تأخر إدارة النادي الأهلي الإعلان عن إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش رغم الغضب الجماهيري من سوء النتائج خاصةً بعد هزيمة الفريق أمام الوحدة .
وأكدت المصادر القريبة من إدارة الأهلي أن هناك أزمة سيولة تقف عائقاً أمام قرار الإقالة نظراً لضرورة توفر 8 ملايين ريال قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب ، إضافة إلى القيمة المطلوبة للتعاقد مع الجهاز الفني القادم كمقدم للعقد وتكلفة للمساعدين على الأقل ، وفقاً لعكاظ .
ولن يكون رحيل إيفانكوفيتش أمراً بعيداً نظراً لمواصلة الضغط الجماهيري على إدارة الأهلي ، وفي تلك الحالة أكدت المصادر أنه سيتم الإستعانة بصالح المحمدي لتدريب الفريق لحين التعاقد مع جهاز فني جديد .
الجدير بالذكر أن لاعبي الأهلي سيعاودون التدريبات اليوم مع التركيز على اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الوحدة ، وذلك بعد أن منحهم برانكو راحة أمس الأحد .
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