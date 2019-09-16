السبب الحقيقي وراء تأخر قرار إقالة برانكو

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن سبب تأخر إدارة النادي الأهلي الإعلان عن إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش رغم الغضب الجماهيري من سوء النتائج خاصةً بعد هزيمة الفريق أمام الوحدة .

وأكدت المصادر القريبة من إدارة الأهلي أن هناك أزمة سيولة تقف عائقاً أمام قرار الإقالة نظراً لضرورة توفر 8 ملايين ريال قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب ، إضافة إلى القيمة المطلوبة للتعاقد مع الجهاز الفني القادم كمقدم للعقد وتكلفة للمساعدين على الأقل ، وفقاً لعكاظ .

ولن يكون رحيل إيفانكوفيتش أمراً بعيداً نظراً لمواصلة الضغط الجماهيري على إدارة الأهلي ، وفي تلك الحالة أكدت المصادر أنه سيتم الإستعانة بصالح المحمدي لتدريب الفريق لحين التعاقد مع جهاز فني جديد .

الجدير بالذكر أن لاعبي الأهلي سيعاودون التدريبات اليوم مع التركيز على اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الوحدة ، وذلك بعد أن منحهم برانكو راحة أمس الأحد .