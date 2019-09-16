” الزعاق ” : اليوم أول موسم الصفري
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق، أن اليوم الاثنين هو بداية موسم الصفري.
وأوضح ” الزعاق ” : ” اليوم الاثنين: أول موسم الصفري، ويتزامن ذلك مع دخول ثالث نجوم سهيل، وهو من المواسم الهامة عندنا ففيه تتضح الرؤية على ماهية الشتاء القادم من حيث البرودة والأمطار “.
وأشار الدكتور خالد الزعاق، إلى أنه سمي بذلك لاصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية بسبب التغيرات الجوية؛ فيما يستمر حتى نجم الوسم الأول39 يومًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52517 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يحييه🤗
زائر[ عدد التعليقات: 846 ] نشر منذ 25 دقيقة
غدآ أول أيام الحمري