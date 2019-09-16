هيئة المنافسة تضع آليات لإلزام المنشآت بسداد قيمة الغرامات المالية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن آلية تلزم المنشآت التي صدرت في حقها غرامات مالية بسبب مخالفتها لـ ” نظام المنافسة ” ، بسداد قيمة الغرمات المالية.

وعن هذه الآليات، أوضح عبدالعزيز العبيد، مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للمنافسة، أن الهيئة تقوم بمخاطبة المنشأة المخالفة لسداد قيمة الغرامة المفروضة عليها خلال 30 يوم عمل من تاريخ إشعارها بالغرامة.

أما في حال عدم السداد خلال الفترة المحددة لها يتم إنذارها بضرورة تسديد الغرامة خلال مدة 15 يومًا، بحسب نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

وتابع ” العبيد ” : ” في حال عدم السداد بعد إنذارها، تقوم الهيئة بمخاطبة إمارة المنطقة التي يقع فيها نشاط المنشأة الرئيس، ثم التواصل بعد ذلك مع مؤسسة النقد والجهات الأخرى ” .

وبناء عليه تضع تلك الجهات التي تتعاون مع هيئة المنافسة آلية التنفيذ، إما بمخاطبة مراكز الشرط المتخصصة وإما بإيقاف بعض الخدمات.