” الداخلية ” : نُتيح التبرع من خارج المملكة للسداد عن الموقوفين غير السعوديين

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية عن اتاحتها التبرع من خارج المملكة؛ للسداد عن الموقوفين غير السعوديين، وذلك من خلال مبادرة ” فرجت ” .

وعن ذلك، أوضح اللواء مهندس الدكتور يحيى الغامدي، مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة الداخلية، أنه يتم التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك ووزارة العدل.

ويأتي هذا التنسيق للاستفادة من تقنية ” البلوك تشين ” في مبادرة ” فرجت ” ، خاصة في عمليات السداد والتبرعات من خارج المملكة عن الموقوفين غير السعوديين.

وأشار ” الغامدي ” إلى أن المبالغ ستذهب إلى حساب محاكم التنفيذ، ومن ثم سيتم توزيعها على أصحاب الحق.

وذكر أنه تم سداد فواتير أكثر من 800 شخص عليهم قضايا مالية، من خلال تسديد 50 مليون ريال عبر مبادرة ” فرجت ” التي تم طرحها نهاية رمضان الماضي.

وكشف ” الغامدي ” أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء صندوق استثماري، يتم استخدامه للموقوفين القادرين على السداد بعد خروجهم.

وأضاف: ” إذا كان الشخص موظفًا أو صاحب عمل يتم تسديد المبلغ على شكل أقساط من قِبل الموقوف بعد خروجه، وهذه المبالغ التي تعود إلى الصندوق تتم الاستفادة منها في إطلاق موقوفين آخرين ” .

وكان قد تم توقيع اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي من خلال مبادرة ” جنى ” ، تتيح لعملاء البنك التبرع بجزء من نقاط ” جنى ” للموقوفين.