لأول مرة.. محمد رمضان في دويتو غنائي مع الفرنسي ” متري جيمس “

القاهرة(صدى):

يعتزم الفنان المصري محمد رمضان تقديم دويتو غنائي لأول مرة مع المطرب الفرنسي “متري جيمس ” ، وذلك بعدما حقق الدويتو السابق مع المغربي ” سعد لمجرد ” ، “إنساي ” نجاح كبير .

وأكدت مصادر أن “رمضان ” يحضر بالفعل للدويتو من الآن ، وأنه يسعى لتقديمه بشكل مختلف تماماً عن أعماله السابقة .

وكان “رمضان ” قد احتفل مؤخراً بوصول عدد جمهوره على موقع “يوتيوب ” إلى 2 مليار ، كما يُعرض له في دور السينما حالياً فيلم ” الكنز2″ ، ويشاركه في البطولة النجوم : محمد سعد وروبي وهند صبري وعبد العزيز مخيون ، ومحي إسماعيل ، وغيرهم .