50 وظيفة شاغرة يوفرها مركز التدريب العدلي
كشف مركز التدريب العدلي، عن توفر 50 وظيفة شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص القانون، للعمل بمدينة الرياض ، بمسمى محامي، وذلك عبر برنامج تمهير التدريب على رأس العمل.
واشترط المركز، أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون)، كما لايتطلب توفر الخبرة؛ بينما وصف التدريب: التدريب على تمثيل الموكلين في الإجراءات القانونية وإجراءات التقاضي، وتقديم المشورة للموكلين بشأن المسائل القانونية، ووضع مسودات الوثائق القانونية.
وتعد المهام التدريبية: صياغة الوثائق القانونية، إعداد الوثائق القانونية مثل الوصايا والسندات والعقود. تمثيل الموكلين: تقديم القضايا وتلخيصها والدفاع عنها أمام المحكمة أو هيئات التحكيم أو الأطراف المشاركة في أي معاملة؛ فضلًا عن إعداد القضايا: إعداد القضايا والمعاملات والتسويات، ووضع الاستراتيجيات وفقاً للمعلومات المتاحة والنتائج التي تم التوصل إليها.
ومن المهام، إجراء التحليلات: تأهيل الطلبات وتقييم الخيارات القانونية، والبحث في البيانات المتصلة بالقضايا، ومقابلة الموكلين والشهود، وإجراء الاتصالات الأخرى، وتقديم المشورة للعملاء: تقديم المشورة للموكلين بشأن الاحتمالات المتوقعة للمطالبات وجدوى القضايا والمعاملات، وتحليل المخاطر والنتائج والقيود المحتملة؛ بينما التقديم من خلال الرابط التالي: هنا
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