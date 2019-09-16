50 وظيفة شاغرة يوفرها مركز التدريب العدلي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز التدريب العدلي، عن توفر 50 وظيفة شاغرة للرجال والنساء حديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص القانون، للعمل بمدينة الرياض ، بمسمى محامي، وذلك عبر برنامج تمهير التدريب على رأس العمل.

واشترط المركز، أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون)، كما لايتطلب توفر الخبرة؛ بينما وصف التدريب: التدريب على تمثيل الموكلين في الإجراءات القانونية وإجراءات التقاضي، وتقديم المشورة للموكلين بشأن المسائل القانونية، ووضع مسودات الوثائق القانونية.

وتعد المهام التدريبية: صياغة الوثائق القانونية، إعداد الوثائق القانونية مثل الوصايا والسندات والعقود. تمثيل الموكلين: تقديم القضايا وتلخيصها والدفاع عنها أمام المحكمة أو هيئات التحكيم أو الأطراف المشاركة في أي معاملة؛ فضلًا عن إعداد القضايا: إعداد القضايا والمعاملات والتسويات، ووضع الاستراتيجيات وفقاً للمعلومات المتاحة والنتائج التي تم التوصل إليها.

ومن المهام، إجراء التحليلات: تأهيل الطلبات وتقييم الخيارات القانونية، والبحث في البيانات المتصلة بالقضايا، ومقابلة الموكلين والشهود، وإجراء الاتصالات الأخرى، وتقديم المشورة للعملاء: تقديم المشورة للموكلين بشأن الاحتمالات المتوقعة للمطالبات وجدوى القضايا والمعاملات، وتحليل المخاطر والنتائج والقيود المحتملة؛ بينما التقديم من خلال الرابط التالي: هنا