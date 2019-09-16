علماء ينجحون في توليد الكهرباء من الظلام

كاليفورنيا(صدى):

نجح فريق بحثي في توليد ما يكفي من “الكهرباء ” لتشغيل مصباح LED، باستخدام معدات بقيمة 30 دولارًا بفضل ما يسمى بـ ” التبريد الإشعاعي ” .

وتفصيلآ، قال مؤلف الدراسة شانهوي فان، أستاذ الهندسة الكهربائية في ستانفورد: ” يجب أن تكون كمية الطاقة القادمة من الشمس مساوية تقريبا للكمية الخارجة من الأرض كإشعاع حراري، فكمية الطاقة المتاحة في هذه الحالة كبيرة جدًا ” .

وعن تفاصيل هذا الابتكار، فإنه يتكون من قرص ألومنيوم 20 سم ” 8 بوصات ” مطلي باللون الأسود، ويتم توصيله بمولدات الكهرباء الحرارية.

كما أن هذه ” الأقراص ” هي بواعث للإشعاع، وعادة ما تكون أكثر برودة بعدة درجات من الهواء المحيط.

ويتم إجراء العملية من خلال تدفق الحرارة من الأرض إلى الهواء، ثم من الهواء عبر مولدات الكهرباء الحرارية ومنها إلى القرص الذي يشع الحرارة إلى الأعلى.

وكان قد تم إجراء اختبارًا للجهاز في كاليفورنيا، وكان قادرًا على توليد 25 مللي واط لكل متر مربع من القرص، وهو ما يكفي لتشغيل مصباح LED صغير خلال النهار.