المخاض وعلامات قرب الولادة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد عدة علامات تثبت للحامل أن ولادتها اقتربت؛ حيث تقوم الانقباضات المكثّفة بتليين الجسم وتقصير عنق الرحم ليتسع للولادة، وتعد أول علامة على المخاض هي نزول الطفل إلى أسفل الحوض، او ” سقوطه ” ليبدأ الضغط على عنق الرحم.

ويؤدي هذا إلى إطلاق الضغط الهرمونات التي تسبب بداية المخاض، ويكون ذلك بمثابة الصاعق، وقد يحدث قبل الولادة بأسبوعين أو أكثر قليلاً؛ فضلًا عن خروج المخاط الذي كان يعمل كسدادة أو كحاجز وقائي لحماية الطفل من العدوى ومن التلوث.

وفي السياق نفسه، تنشط حركة الأمعاء قبل الولادة بساعات أو بأيام لتنظيف القولون وإفساح المجال أمام خروج الطفل. لذلك تأكدي من ترطيب جسمك بشرب الماء وتناول المغذيات الضرورية، بالإضافة إلى خروج المياه، وهو تدفق من السوائل ينفجر، لذلك يُنصح بوضع فوط صحية في أواخر الحمل.

وتشرع انقباضات المخاض المبكر في الظهور كسلسلة من آلام العضلات البسيطة في الظهر، ثم تتزايد مع الوقت؛ لتزيد وتصبح تشنج وقد يزيد المشي من كثافتها. تقوم هذه الانقباضات بتليين جسمك وتقصير عنق الرحم ليتسع للولادة.