أبرزهم النظر في منهجيات التعليم.. 10 توصيات من الشورى لتطوير التعليم

حمود العنزي(صدى):

أبرز تقرير اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى، دراسة تحليلية أجرتها اللجنة وانتهت إلى 10 توصيات لتطوير منظومة التعليم.

وعن الدراسة، فقد أكدت اللجنة أن النتائج تُقدم مجتمعة مؤشرات قوية على تدني مستوى أداء الطلبة، سواء كان ذلك في ” التعليم العام أو الجامعي ” .

وعلى ضوء ذلك طالبت اللجنة وزارة التعليم بتطبيق هذه التوصيات، والتي جاءت كالتالي:

– النظر في منظومة التعليم بشكل متكامل وشامل.

– النظر في منهجيات التعليم والتعلم بالمدارس.

– الاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية.

– الجهود المتعلقة في المجالات البحثية لا تحقق الطموحات.

– التدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية.

– تطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.

– وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات.

– ​عدم تحسن في وضع المباني المستأجرة على مدار الخمس سنوات ومطالب بتجويد الأداء.

– طالبت اللجنة الوزارة بالتوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة.

– وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين وذوي الإعاقة.