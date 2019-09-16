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كاسياس يحسم الجدل بشأن عودته للملاعب ويتحدث عن خلافه مع مورينيو

كاسياس يحسم الجدل بشأن عودته للملاعب ويتحدث عن خلافه مع مورينيو
نواف السالم(صدى):

رد الحارس الإسباني إيكر كاسياس، لاعب بورتو البرتغالي، علي أسئلة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وحول عودته للملاعب، قال: ” حاليًّا دخلت مرحلة جديدة من التعافي، يجب أن أقول إن عليّ أن أطلب من قلبي شيئًا أكثر، لكن لا شيء مستعجلًا يجب فقط استعادة الإحساس ” .

وحول المنتخب الإسباني، أوضح كاسياس: ” المنتخب محميٌّ جيدًا ليس فقط بالحراس الثلاثة المتواجدين، لكن هناك العديد من الحراس الجيدين، والمدرب هو من يقرر الاختيار، خلق التنافس جيد الكل فيه فائز ” .

وعن خلافه مع جوزيه مورينيو حين كان مدربًا لريال مدريد، لفت: ” ليس لدي أي مشكلة معه، الوضعية التي عشناها كانت وضعيتنا جميعًا، عشت معه لحظات جيدة وأخرى أقل “ .

وبخصوص أفضل حارس في العالم حاليًّا، أبان كاسياس: ” إنه سؤال بمليون دولار، إن كان عليّ تحديد واحد فقط حاليًّا أقول أوبلاك “ .


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