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  3. بخلاف تنظيف الأذن..5 استخدامات لن تتوقعيها للأعواد القطنية

بخلاف تنظيف الأذن..5 استخدامات لن تتوقعيها للأعواد القطنية

بخلاف تنظيف الأذن..5 استخدامات لن تتوقعيها للأعواد القطنية
أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التجميل عن 5 استخدامات للأعواد القطنية التي يستخدمها البعض في تنظيف الأذن .

وتعد تلك الإستخدامات فوائد حقيقية لتلك الأعواد التي لا ينصح الأطباء في إستخدامها لتنظيفك أذنيك ، وهي كالتالي :

1- طلاء الأظافر: فقط قومي بغمر تلك الأعواد في الطلاء أو في الحناء لتتحكمي بواسطتها في رسم أجمل التصاميم .
2- إخفاء الهالات السوداء : من خلال غمرها في بودرة الماكياج أو الكريم المبيض وتغطية الهالات أو بقع الوجه بواسطتها ، وستكون تلك الخطوة أدق بكثير .
3- تكثيف الرموش : فقط مرريها على رموشك لدهنخا بالمواد الطبيعية لإطالة الرموش وستكون أسهل في الوصول لكل رمش .
4- مزيل لمكياج العين ، خاصة ً عند طرفي العين .
5- تضميد الجروح : فلو كانت لديكي بثور أو جروح دقيقة ستكون أسهل في وضع الأدوية لسائلة دون دهن البشرة المحيطة .


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