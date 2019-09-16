بخلاف تنظيف الأذن..5 استخدامات لن تتوقعيها للأعواد القطنية

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التجميل عن 5 استخدامات للأعواد القطنية التي يستخدمها البعض في تنظيف الأذن .

وتعد تلك الإستخدامات فوائد حقيقية لتلك الأعواد التي لا ينصح الأطباء في إستخدامها لتنظيفك أذنيك ، وهي كالتالي :

1- طلاء الأظافر: فقط قومي بغمر تلك الأعواد في الطلاء أو في الحناء لتتحكمي بواسطتها في رسم أجمل التصاميم .

2- إخفاء الهالات السوداء : من خلال غمرها في بودرة الماكياج أو الكريم المبيض وتغطية الهالات أو بقع الوجه بواسطتها ، وستكون تلك الخطوة أدق بكثير .

3- تكثيف الرموش : فقط مرريها على رموشك لدهنخا بالمواد الطبيعية لإطالة الرموش وستكون أسهل في الوصول لكل رمش .

4- مزيل لمكياج العين ، خاصة ً عند طرفي العين .

5- تضميد الجروح : فلو كانت لديكي بثور أو جروح دقيقة ستكون أسهل في وضع الأدوية لسائلة دون دهن البشرة المحيطة .