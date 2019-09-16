كوريا الجنوبية تُدين استهداف معملين نفطيين بالمملكة

سول(صدى):

أعربت كوريا الجنوبية اليوم عن قلقها إزاء هجوم طائرات مسيرة على معملين نفطيين تابعين لشركة ” أرامكو ” بالمملكة.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان أوردته وكالة أنباء ” يونهاب ” الكورية أن الهجوم يمثل “تهديدًا خطيرًا ضد منشآت الطاقة الدولية الرئيسة ويقوض أمن الطاقة العالمي والاستقرار الإقليمي ” ، مضيفةً أنها تعارض أي هجوم مماثل.

وأكدت أنها تولي اهتمامًا بإعلان حكومة المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بهجوم الطائرات المسيرة .